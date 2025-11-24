²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡áËÜÌ¾¡¦ÊÒ²¬ÆóÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬24Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£64ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¾¾ÃÝ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï¸ÞÀ¤ÊÒ²¬»ÔÂ¢¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÏÏ»ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡£¾¼ÏÂ40¡Ê1965¡ËÇ¯12·î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡Ö½½ÃÊÌÜ¡×¤Î°ì»ÒÍ³¾¾¤ÇÊÒ²¬ÆóÏº¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¡£¾¼ÏÂ44¡Ê1969¡ËÇ¯11·î²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÑþÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¤ÎÃúÃÕ»°