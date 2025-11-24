³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÂç·¿Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡Ö¥·¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤ÎÈøÍã¡£ËÌ¶å½£¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤·¤ÆÂ»½ý¤·¤¿¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£Äó¶¡¡Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï24Æü¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÂç·¿Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡Ö¥·¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤¬23Æü¤ËËÌ¶å½£¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿ºÝ¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤ÈÈøÍã¤¬³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤·¤ÆÂ»½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÇ§Äê¡£±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±2¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ë