¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¿·¸æ»°²È¡×¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢²Î¼ê¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê£·£°¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤È¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¥Ï¥·¥´¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó£Ê£á£ð£á£î¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤È?¥¢¥¤¥É¥ë°Õ¼±?¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡££±£¶ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¶¿¤ÏÅö½é¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡Ë¤Î½êÂ°¡£¾¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀèÇÚ