ÊÝ¸î¼Ô¤Î»ö¾ð¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¡£Á´¹ñ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¡£Áá¤¯¤â¸«¤¨¤Æ¤­¤¿²ÝÂê¤È¤Ï¡© Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Î¡Ö¤¿¤ó¤Ý¤ÝÊÝ°é±à¡×¡£»Å»ö¤äÆþ±¡¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤Ê¤É¡¢µÞ¤ÊÊÝ¸î¼Ô»ö¾ð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¡Ö24»þ´Ö¶ÛµÞ°ì»þÊÝ°é¡×¤ò¹Ô¤¦Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤ÊÝ°é±à¤Ç¡¢ÆýÍÄ»ù¡¢Ìó100¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¡¢Àè·î¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÍèÇ¯4