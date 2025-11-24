¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÐüÁï¹ñÏ¢Âç»È¤¬¥°¥Æ¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ñ´Ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²£Ë½¤ÇÆ»Íý¤¬¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª»ö¼Â¤ò°­°Õ¤Ç¤Í¤¸¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ì¤Ð½ñ´Ê¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÎÂ¨»þÅ±²ó¤òÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¡£ÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¾ðÀª¤ËÉðÎÏ²ðÆþ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¿¯Î¬¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¹ñÏ¢·û¾Ï¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£³°¸òÉô¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢