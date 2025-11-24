¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö2026¥â¥¹Ê¡ÂÞ¡×¡Ê5000±ß¡Ë¤ò¡¢12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£WEB¤Ç¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò¡¢11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å3»þ¤«¤é12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´Ö¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡ß¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡Ö2026¥â¥¹Ê¡ÂÞ¡×È¯Çä(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î50¼þÇ¯¤È¥¯¥í¥ß¤Î20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥³¥é¥Ü