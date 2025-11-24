´õ¾¯¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿22ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿°ìÊ¸¡Ö¥°¥¨¡¼»à¤ó¤À¥ó¥´¡×¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë´óÉÕ¤¬¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç¹­¤¬¤Ã¤¿Æ°¤­¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤È¸À¤¨¤ë¡£´óÉÕÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤­¤Ë¤¯¤¤ÆüËÜ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤­¤Ê¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÆüÊÆ¤ÎÇØ·Ê¤òÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÆÃ°ÛÀ­¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ÉðÆ£¹°¼ù¡Ë¸Ä¿Í¤Î»à¤ËÂÐ¤·¤ÆÁí³Û¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë´óÉÕ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ò¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¡¢´õ¾¯¤¬¤ó¤ÈÆ®ÉÂ¤·