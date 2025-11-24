2025Ç¯11·î23Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Îþ¹ç¿·Ê¹ÌÖ¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤Ë°­²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÃ£¿Í¡×¤¬°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Äóµ¯¤·¤¿¡ÖÂæÏÑÍ­»öÏÀ¡×¤ËÌÔÈ¿È¯¤¹¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÏÆüËÜÏ©Àþ¤ÎÊØ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢19Æü¤Ë¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©¸á¸å3»þ¤Î