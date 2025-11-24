¾¾ÃÝ¤Ï24Æü¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬Æ±Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£64ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¯¤¬¤¹¤´¤¤¡ª²ÎÉñ´ì¤ËÄ©¤àÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤óÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢1961Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸ÞÀ¤ÊÒ²¬»ÔÂ¢¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÏÏ»ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡£¾¼ÏÂ40(1965)Ç¯12·î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢ ½½ÃÊÌÜ¡Ù¤Î°ì»ÒÍ³¾¾¤ÇÊÒ²¬ÆóÏº¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¡£¾¼ÏÂ44(1969)Ç¯11·î²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÑþÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¤ÎÃúÃÕ»°µÈ¤Û¤«¤Ç»ÍÂåÌÜÊÒ²¬µµ