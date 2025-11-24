Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ë°ÂÀÄ¶Ó¡á23Æü¡¢Ê¡²¬/Stringer/AFP/JIJI PRESS/Getty Images¡ÊCNN¡ËÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤¬23Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤­¡Ë¡Ê21¡Ë¡áËÜÌ¾¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡¦¥À¥Ë¡¼¥í¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¡á¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤³Ñ³¦¤Ç¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î²£¹ËË­¾ºÎ¶¤òÇË¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¼èÁÈ¸å¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤