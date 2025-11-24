¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Åß¤Ç¤¹¤¬¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¤Ã¾Ð¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÈÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤Î