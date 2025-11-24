¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤ò½ª¤¨¤¿ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¡£Âè4ÀïNHKÇÕ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆGP2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢12·î4Æü³«Ëë¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤Î³ê¤ê¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖGP2Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÎý½¬¤Çµ¯¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤äËÜÈÖ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ä¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¼å¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£2Âç²ñ¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¥ß¥¹¤Ï·Ð¸³¤Ç