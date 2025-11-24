²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¡ÖÂç¥ê¡¼¥°ÍÜÀ®¥®¥×¥¹¡×¤ò¼«ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ´ë²è¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ßÅÔ»ÔÅÁÀâ¡ª¥Û¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢7¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é5¤Ä¤Î»ö¼Â¤òÃµ¤·½Ð¤¹¥ë¡¼¥ë¡£·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö¥Û¥ó¥È¡×¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀßÌä¤Ë¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤ËÂç¥ê¡¼¥°ÍÜÀ®¥®¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶¿¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ