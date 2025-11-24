¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï24Æü¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÂç·¿Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡Ö¥·¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤¬23Æü¤ËËÌ¶å½£¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿ºÝ¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤Ê¤É¤¬³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤·¤ÆÂ»½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¾Ê¤¬½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÇ§Äê¤·¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤¹¤ë¡£