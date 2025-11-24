Âçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ç¸«ÄÌ¤»¤ëµ÷Î¥¡Ö»ëÄø¡×¤¬10¥­¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄø¤Ï¡¢5¥­¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¸òÄÌ¤Ø¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ç¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê²«º½¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë