Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î¥Ó¥ë²ÐºÒ¤Ç»àË´¤·¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»àË´¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡Ê¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤â¡Ë24Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤Î3³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Î3³¬¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É24Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬3³¬ÉôÊ¬¤Î30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÊÒ²¬ÆóÏº¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÃÝ¤Ë¤è¤ê¤Þ