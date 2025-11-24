¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¥â¥Ç¥ë¤ÎIVAN(¥¢¥¤¥ô¥¡¥ó)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÄ»¤äÈ·¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Æ©¤±Æ©¤±¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËÐÊ¤ó¤À¤ê¡¢²£¤¿¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¼¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤Æ¸«¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£IVAN¤Ï¡¢