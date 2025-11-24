»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¹Á¤Ç24Æü¡¢¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤¤¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÅìÉÙÅÄÄ®¤ÎÉÙÅÄ¹Á¤Ë¤¤¤¿½÷À­¤«¤é¡¢¡Ö¼Ö¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬¡¢´ßÊÉ¤Î¶á¤¯¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤ò°ú¤­ÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê