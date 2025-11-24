´Å¤¯Âç¤­¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ¡¦²¼°ËÆáÃÏ°è¤Ç¤ÏÅß¤ÎÌ£³Ð¡¢»ÔÅÄ³Á¤Î½Ð²Ù¤¬24Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î»ÔÅÄ³Á¡£²¼°ËÆá·´Ë­µÖÂ¼¤ÎJA¤ß¤Ê¤ß¿®½£Áí¹ç½¸²ÙÈÎÇä¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢24Æü¤«¤é»ÔÅÄ³Á¤Î½Ð²Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î²¼½Ü¤«¤é¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Èé¤à¤­¤ä´¥Áç¤Ê¤É¤ò¤Ø¤Æ½éÆü¤Î24Æü¤Ï5.1¥­¥íÊ¬¤Î¥±ー¥¹390È¢¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï²Æ¤ËÀ²Å·¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ä¤äÂç¶Ì·¹¸þ¤ÇÅüÅÙ¤¬¹â¤¯