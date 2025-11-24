Ç¯Ëö¾¦Àï¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î¥»ー¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤¬¸©Æâ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¾¾ËÜ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¾¾ËÜ¤ÇÀè½µ20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Î¥»ー¥ë¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÌó2000ÉÊÌÜ¤Ç¡¢È¾³Û¤È¤Ê¤ëÉÊÌÜ¤òµîÇ¯¤ÎÌó2.5ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ä¤ä¥³ー¥È¤Ê¤É¤¬È¾³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ç¤Ï¥µー¥â¥ó¤ä¹õÌÓÏÂµí¤¬3³ä¤«¤é4³ä°ú¤­¤È¤Ê