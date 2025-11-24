２３日、スイスの在ジュネーブ国際機関米国政府代表部に入る外交車両。（ジュネーブ＝新華社記者／連漪）【新華社ジュネーブ11月24日】米国がロシア・ウクライナ間の衝突終結に向けて提案した新たな28項目案を巡り、米国、ウクライナ、欧州連合（EU）および英国、フランス、ドイツ3カ国の代表が23日、スイスのジュネーブで協議した。２３日、スイスの在ジュネーブ国際機関米国政府代表部前に集まった報道陣。（ジュネーブ