¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ï24Æü¡¢DFÂç¾ë·Ö¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¾ë¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç1Ç¯´Ö½êÂ°¤·¡¢ºòµ¨¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£ºòÇ¯12·î¤Ëº¸¸Ô´ØÀá¿°Â»½ý¤ÇÁ´¼£6¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡Ø¾º³Ê¤µ¤»¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Axis¥Ð¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼