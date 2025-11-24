¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ëー¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬11·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBCÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´ vs. °æ¾åÂó¿¿¡×¤Î¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÊÆÏ·ÊÞÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£2·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿Å·¿´¤ò¹âÉ¾²Á¡ÖÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¡× º£Ç¯2·î¤ËÆá¿ÜÀî¤ÈÂÐÀï¤·È½Äê3ー0¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥â¥í¥Ëー¡£¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦¥¿