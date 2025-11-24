ÅöÈÖÊÛ¸î»Î¤ÎÅÐÏ¿³ä¹ç¤Î¿ä°ÜÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ÌµÎÁÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¡ÖÅöÈÖÊÛ¸î»ÎÀ©ÅÙ¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Î³ä¹ç¤¬ºòÇ¯¤Ï32.3¡ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Åý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅÐÏ¿¼Ô¤Ï¶áÇ¯¸º¤êÂ³¤±¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤¬³°¤ì¤ë»öÂÖ¤âÈ¯À¸¡£¾­Íè¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸º¾¯¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÉéÃ´¤Î½Å¤µ¤äÊó½·¤ÎÄã¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë