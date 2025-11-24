Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯2·î24Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ã¡ÊÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤Ï¡ËÀ­ÊÌ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò³°¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔÌû²÷¤À¡£¶þ¿«Åª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö´Ç¸îÉØ¡×¤¬¡Ö´Ç¸î»Õ¡×¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹¡×¤¬¡Ö¥­¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡×¤Ë¡¢À­ÊÌ¤Ë¤è¤ë¸Æ¾Î¤Î¼öÇû