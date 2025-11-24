µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÆâÅÄÏÂÀ®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¼ç´Ñ¤È¼ç´Ñ¤Î½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡ÈµÒ´Ñ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈ¯ÁÛ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Áê¼êÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆâÅÄÏÂÀ®¡ØµÒ´Ñ¤è¤ê¼ç´Ñ¡È»Å»ö¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»×¹ÍË¡¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿PeopleImages¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiSt