俳優の高橋文哉（24）が、24日まで自身のインスタグラムを更新した。郄橋は「ディズニーゴチで貰ったチケットで撮影終わりに少しだけクリスマス気分を味わいに行ってきました」と報告。先日、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」でのスペシャル企画「ゴチになります in 東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」にて貰ったというチケットでディズニーシーを訪れ、ディズニー映画「101匹わんちゃん」のかぶり物をつ