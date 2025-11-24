¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦Ãö¼í¤È¤â¤«¡Ê33¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¥¯¥ÞÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿ÈãÈ½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¥Ò¥°¥Þ¡×¤ÎÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×