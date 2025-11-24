·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦Â­Î©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í12¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Àè¤Û¤É80Âå¤ÎÃËÀ­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿10Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷11¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢20Âå¤Î½÷À­1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¼«Æ°¼Ö¤âÊ£¿ôÂæ´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Çò¤¤¥»¥À¥ó¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»