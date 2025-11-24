¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¡×È¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ö¤ÎËà»¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÄËë¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î24Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Î2¿Í¤ÎÆ°¸þ¤òÊüÁ÷¡£³Æ¹ñ¼óÇ¾¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï2¿Í¤Ï¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿¤¬......¡£¡ÖÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¹â»Ô¼óÁê¤¬°ì½Ö¡¢Íû¶¯¼óÁê¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤¬Íû¶¯¼óÁê¤Ï