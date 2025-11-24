ÄÔ½Ðµª»Ò¤µ¤ó¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡á24Æü¸áÁ°¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç1998Ç¯¤Ë»¨»ïµ­¼ÔÄÔ½Ðµª»Ò¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê24¡Ë¡á¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é24Æü¤Ç27Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬Æ±»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÉãÂÙÀ²¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢µï¾ì½ê¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÁÜººËÜÉô¤Î¤¢¤ë°ËÀª½ð¤ÎÁÜºº°÷¤éÌó40¿Í¤â»²²Ã¤·¤¿¡£ÄÔ½Ð¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ÈÅö»þ¤ÎÂÎ