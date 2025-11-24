£²£´Æü¸á¸å£±»þ£±£°Ê¬º¢¡¢ÂçºåÉÜÉÙÅÄÎÓ»Ô¾¼ÏÂÄ®¤Î¹ñÆ»£±£·£°¹æ¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¼Ö¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ç£±Âæ¤¬²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÜ·ÙÉÙÅÄÎÓ½ð¤äÂçºåÆî¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö£µÂæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â£²¿Í¤ò´Þ¤àÃË½÷£·¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³¿Í¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦£²¼ÖÀþ¤Î¸òº¹ÅÀ¡£¾èÍÑ¼Ö£±Âæ¤¬¸òº¹ÅÀ¤Î¼êÁ°¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢ÃÆ¤ß¤Ç²£Å¾¤·¤¿