Í¥¾¡¤·¡¢´¿´î¤¹¤ëÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ ¡Êc¡ËSANKEI J1¤ÎÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬11·î22Æü¤ËÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«ーÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î2ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç3-1¤Ç¾¡Íø¡£ ¥¯¥é¥Ö½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÇÍèµ¨¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°2¡ÊACL2¡Ë½Ð¾ì¸¢¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï»î¹ç½øÈ×¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ ¡ÖÁ°È¾15Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÉ¬¤ºÆÀÅÀ¤¬Æ°¤¯¡×Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦ÏÃ¤·¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤ê