2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥êー¥°¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ù¥í¤Î¸ÞÆ¬´²Âç¤¬¡¢¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¿ô½µ´Ö¥Áー¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸ÞÆ¬¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÅìµþGB½êÂ°¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Îµµ»³ÂóÌ¦¤È¤È¤â¤Ëº£µ¨¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ó¤Ê¸ÞÆ¬¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥«¡¦¥Ð¥ì