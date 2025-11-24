²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅì×½½½Ïº¡Ê69¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¢¥á¡¼¥Ð¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾ÊÒ²¬ÆóÏº¡á¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£×½½½Ïº¤Ï¡¢µµÂ¢¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ­»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÆóÏº¤Á¤ã¤ó¥À¥á¤À¤è¡Á¡×¤ÈÅÇÏª¡£1¤ÄÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¤¨¤ÃÆóÏº¤Á¤ã¤ó±³¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿