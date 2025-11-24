ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡Ö¼«Í³¤ò¼é¤ë²ñ¡×ÂåÉ½¤Î¾åÅÄÎá»ÒÅÔµÄ¤¬2025Ç¯11·î22Æü¡¢X¤Ç¡Ú¹â»ÔÁíÍý¤È¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î°ã¤¤¸²¤Ë¡Û¤È¤·¤Æ¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤È¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÌÌ²ñ»þ¤Î¾®ÃÓ»á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡ÖÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÆüËÜ¤Î¼óÁê¤Ø¤Î¤ª¼­µ·¤¬¼ºÎé¤À¥±¥·¥«¥é¥ó¤È...¡×¹â»Ô»á¤È¾®ÃÓ»á¤Ï19Æü¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£1¡Á6·î¤ÎÅìµþÅÔ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¤¢¤¤¡¢¾¯»Ò²½ÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÌ²ñ¤Î