¡þ¹â¹»ÌîµåÎý½¬»î¹çÂìÀîÆó7¡½4»ÔÏÂ²Î»³¡Ê2025Ç¯11·î24ÆüÂìÀîÆóG¡Ë¹â¹»Ìîµå¤ÎÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï24Æü¡¢»ÔÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤È¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»Îý½¬¾ì¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢7¡½4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®145¥­¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£ËÜå«Æá¡Ê¤­¤º¤Ê¡á2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢º£½©¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë5²ó4¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï°ìµó4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È½¤Àµ¡£º£½©¤Ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê