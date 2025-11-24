¡Ú¿·²Ú¼Ò¾»µÈ11·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¾»µÈ²óÂ²¼«¼£½£¤ÎÉì¹¯¡Ê¤Õ¤³¤¦¡Ë»Ô¤Ë¤¢¤ëÅ·»³Å·ÃÓÉ÷·Ê¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¹ßÀã¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ²Å·¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£Çò¤¯Àã²½¾Ñ¤·¤¿¥Ü¥´¥ÀÊö¤È¡¢¿¼¤¤ÎÐ¿§¤ÎÀãÎæ±À¿ù¡Ê¤»¤Ä¤ì¤¤¡¦¤¦¤ó¤µ¤ó¡Ë¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÂÐÈæ¤ò¸«¤»¡¢±óÊý¤Î»³¡¹¤ä¸ÐÌÌ¤È¶¦¤Ë¡¢¿åËÏ²è¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê´Ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ê¸ÐÌÌ¤Ë¤Ï¥Ò¥Þ¥é¥ä¥¹¥®¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢À¡¤ßÅÏ¤ë¶õ¤ä»³¡¹¤ÈÄ´ÏÂ¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÏÍ·Í÷Á¥¤«¤éÅß¤ÎÅ·ÃÓ¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·