¡Ö·ëº§¤È¤ª¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Ã¯¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¤Ê¤É¥±¡¼¥¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9³ä¤Î½÷À­¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Áª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¡×¤è¤ê¤â¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡¦ÁêÀ­¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í·ëº§ÁêÃÌ½êPresia¤È³ô¼°²ñ¼ÒSUNCORE¤¬2025Ç¯10·î¡¢20¡Á40Âå¤ÎÌ¤º§½÷À­200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£9³ä