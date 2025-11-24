6¿ÍÁÈ¤Î2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡Ê¤¹¤È¤í¤Ù¤ê¡¼¤×¤ê¤ó¤¹¡Ë¡×¤¬2025Ç¯11·î23Æü¡¢¶ÛµÞ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÎ¢Êý¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡×¤µ¤ó¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¡Ö¤µ¤È¤ß¡×¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤¿¡¢6¿Í¤Î¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï7·î13Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£9·î¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÌµ»öÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡ØÂ´¶È¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡×Á´°÷½¸¹ç¤Ï10¤«·î¤Ö¤ê