¡Ú¥È¥ë¥³¡Û ÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¡Ê11·î¡Ë16:00 Í½ÁÛN/AÁ°²ó74.2% ¡Ú¥È¥ë¥³¡Û ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê10·î¡Ë17:00 Í½ÁÛN/AÁ°²ó3.35%¡Ê¼º¶ÈÎ¨) ¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë18:00 Í½ÁÛN/AÁ°²ó88.4 ¡Ú¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Û ´ð½à¶âÍø¡Ê11·î¡Ë23:00 Í½ÁÛ4.25%Á°²ó4.5%¡Ê´ð½à¶âÍø) ¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØºÆ³«¤ËÈ¼¤¤ÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½Æü¤¬ÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­ ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£