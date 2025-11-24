¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£¶£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£µ£²£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156.65¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1525¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥É¥ë±ß¤¬156.33¤«¤é156.80¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1502¤«¤é1.1528¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¸áÁ°¤Ë¤Ï¥É¥ëÇã¤¤¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤«¤é¤Ï¥É¥ë°ÂÊý¸þ¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥É¥ë±ß156.4¡¢¥æー¥í¥É¥ë1.1513¤Ê¤É¤ÎÀè½µËö£Î£Ù½ªÃÍ¤«¤é