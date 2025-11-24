¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÅÄÂ¼Íµ¡Ê46¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¡¦ÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖÀîÅç¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¤¯¤ì¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢ÀîÅç¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö2Ëç¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£19ºÐÁ°¸å¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¢¼ã¤¤¡×¡ÖÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÆÀÎ¤«¤éÍ¥¤·¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤Ê¤ó¤è¤Ê¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó°¦¤Ëµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁêÊý¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¥¨¥â