£Ä£å£Î£Á¤Î¼ÆÅÄÎµÂóÆâÌî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£·£°£°Ëü¸º¤Î£´£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë²ñ¸«¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Öº£Ç¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤âÍ¥¾¡¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤³¤Î¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¾¡¤Á¤­¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È