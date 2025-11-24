¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥óÃæ¿´Éô¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ­¤¬Âç·¿¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÀÄÇ¯¿·Ê¹¡ÊThanh Nien¡Ë¤Î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¥Ó¥ó¥¿¥ó¶è¤Î¤¢¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç¡¢ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ°è½»Ì±¤¬¡¢¥í¥Ó¡¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÀÄ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤«¤é°Û½­¤¬¤¹¤ë¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÃË¤¬¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤Æ±¿