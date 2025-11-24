NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の公式Instagramが更新され、染谷将太と橋本愛のオフショットが公開された。 参考：橋本愛×染谷将太、“宿敵”の対峙は『べらぼう』屈指の名シーンに全員の力で“写楽”誕生へ 投稿されたのは、畳の上で向き合い、柔らかな笑顔でピースサインを向ける染谷と橋本の2人の姿。劇中では、歌麿（染谷将太）とてい（橋本愛）の重要な対話が描かれたばかり