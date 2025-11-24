圧巻の活躍だった。現地11月23日、谷川萌々子が所属するバイエルンは、女子ブンデスリーガ第11節でホッフェンハイムと対戦。５−１で大勝した。この試合に先発した谷川は１点ビハインドの29分、ペナルティエリア手前で相手からボールを奪うと、スタンウェイの同点弾をアシストする。２−１で迎えた56分には、ボックス内でボールを収めると、相手DF２人をかわして、右足のシュート。チャンピオンズリーグのパリ・サンジェル