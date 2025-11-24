高市早苗首相国会は26日、高市早苗首相の就任後初となる党首討論を開く。野党党首との一対一の論戦で、双方とも瞬発力が試される。先の予算委員会で答弁の不安定さを指摘された首相の対応が注目される。与野党が合意したガソリン税の暫定税率廃止法案は25日に衆院を通過する見通しで、与党は参院で週内に成立させたい意向。少数与党の高市政権にとって今国会で最初の成果となりそうだ。党首討論には立憲民主党の野田佳彦、国民