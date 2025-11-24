元Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅで歌手・タレントの稲場愛香（２７）が２４日、都内で自身５冊目の写真集「香愛」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。今作では台湾で、稲場が愛する「ジャスミン」や「ローズマリー」「ラベンダー」などの香りをテーマにしてイメージを膨らませて撮影。「普段、愛用している使っている香水をイメージして作品を作りました」と話した。「過去一の自信作になりました。今まで見たことがなか