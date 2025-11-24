ドラマ『私の夫と結婚して』などで知られる俳優イ・イギョンのデマを流布した脅迫犯に対する捜索・差し押さえが行われる見通しだ。【画像】「性的暴行を…」イ・イギョンへの“暴露投稿”11月24日、あるメディアによれば、裁判所は去る21日、イ・イギョンの噂を流布したA氏に関するSNSアカウント捜索差押令状を発行した。これを受け、警察はA氏の韓国ポータルサイトやX（旧ツイッター）アカウントのIPやログデータを確保する予定だ